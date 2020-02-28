آخر تطورات فيروس كورونا في العالم

المصدر: ا ف ب

توسعت قائمة الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجدّ ورصدت أول اصابة في افريقيا جنوب الصحراء وعاشت البورصات العالمية أسبوعا عصيبا شهد أيضا تتالي الغاء الفعاليات وتنظيم مباريات رياضية دون جمهور...

في ما يلي آخر تطورات الفيروس في العالم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

- أول اصابة في افريقيا جنوب الصحراء

-أصاب الفيروس أكثر من 83,670 ألف شخص وأودى بأكثر من 2865 ضحية في العالم، وفق حصيلة جمّعتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية حتى ظهر الجمعة.

وسجلت الصين (دون احتساب هونغ كونغ وماكاو)، حيث ظهر الوباء نهاية ديسمبر، 78,824 اصابة منها 2,788 وفاة.

وفي بقية العالم، أحصيت 4,846 حالة في 54 بلدا ومنطقة بينها 78 وفاة.



وصارت كوريا الجنوبية البلد الذي يشهد أسرع انتشار للفيروس، حيث سجلت 571 اصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتجاوز العدد الإجمالي في هذا البلد ألفي اصابة.

وأُعلن عن ظهور الفيروس في عدة دول جديدة هي هولندا ونيجيريا ونيوزيلندا وبيلاروسيا وأذربيجان وليتوانيا.

وتعد الحالة التي رصدت في لاغوس، العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، أول اصابة في افريقيا جنوب الصحراء.

فيما سجلت أول إصابة في المكسيك الجمعة.

وأعلنت اليابان عن وفاة بريطاني كان على سفينة دايموند برنسيس جراء إصابته بالفيروس.

- أسبوع عصيب على البورصات -

تتجه البورصات العالمية التي تخشى وقوع نتائج مدمرة للفيروس على الاقتصاد، إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ الأزمة المالية في 2008-2009.

وواصلت أسعار النفط سقوطها الحر، اذ بلغت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام.

وتوقع عملاق الانترنت الصيني "بايدو" انخفاضا ب13 بالمئة في رقم معاملاته خلال الثلث الأول من العام بسبب الوباء.

وتوقعت الناقلتان الجويتان "اي آي جي" و"ايزي جيت" تراجع الطلب في أوروبا وآسيا بسبب فيروس كورنا المستجد، ما يدفعهما إلى الغاء رحلات واتخاذ تدابير تقشفية.

- الغاءات متتالية -

منعت سويسرا إلى تاريخ 15 مارس على الأقل جميع الفعاليات التي تجمع اكثر من ألف شخص، ما يعني الغاء النسخة 90 من معرض السيارات في جنيف الذي كان من المقرر افتتاحه يوم 5 آذار/مارس ليحتضن حوالي 600 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم.

وعلى الإثر ألغي مؤتمر بيزوورد وأجل حتى مطلع 2021.

وألغت شركة "فيسبوك" مؤتمرها السنوي الذي يجمع مطوّرين وكان من المنتظر عقده في أيار/مايو بكاليفورنيا.

وألغت فرقة "بي تي اس" الغنائية أربع حفلات ضخمة كان سيتم احياؤها في ابريل بسيول.

وأقفل تجمع منتزهات "طوكيو ديزنيلاند" و"طوكيو ديزنيسيي" في ضواحي العاصمة اليابانية لمدة أسبوعين.

وتضررت الرياضة أيضا، اذ الغيت المرحلتان الأخيرتان من طواف الإمارات للدراجات عقب اكتشاف اصابة دراجَين ايطاليَين.

- تغيير مواقع مباريات أو تنظيمها دون جمهور -

أعلن عن تنظيم أربع مباريات من البطولة الإيطالية لكرة القدم دون حضور جمهور، بينها مباراة انتر ميلان وتورينو المنتظرة.

أما فريق سانوولفز الياباني لرياضة الروغبي، فقد أعلن تغيير مكان مبارياته إلى أستراليا.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أنها "عاقدة العزم" على تنظيم الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 هذا الصيف.

- الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة بيونغ يانغ -

أعرب مجلس الأمن الدولي عن استعداده لإدخال اعفاءات إنسانية على عقوباته الاقتصادية المشددة في حقّ كوريا الشمالية لمساعدتها على مكافحة الوباء.

ودعا أعضاء مجلس الامن بيونغ يانغ التي أغلقت حدودها، إلى السماح بإدخال المعدات الطبية.

ولم تعلن كوريا الشمالية، حتى الآن، عن رصد حالات اصابة بفيروس كوفيد-19.