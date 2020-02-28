تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و20 بفرنسا

المصدر: وكالات

شخّصت 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا بحلول مساء أمس الخميس، وفق السلطات الصحية الإقليمية، ما يرفع العدد الاجمالي للمصابين في هذا البلد إلى 44.

وسجلت في ولاية شمال الراين وستفاليا، الأعلى كثافة سكانية في ألمانيا، 14 حالة إصابة مؤكدة، وفق وزير الصحة المحلي.

ووضع جميع المصابين في الحجر بمنازلهم، لأنه "لا توجد ضرورة لمعالجتهم في المستشفى" وفق ما أضاف في بيان.

بذلك، يرتفع عدد الاصابات في هذه الولاية إلى 20، جميعهم تقريبا يقطنون في مدينة جانجلت، وفق الوزير الذي لم يقدم تفاصيل إضافية عن المرضى والمصدر المحتمل لانتقال العدوى إليهم.

ومن بين المصابين جندي في الجيش، كشف عن إصابته الأربعاء، ووقع ايداعه في المستشفى.

وفي ولاية باده-فورتمبرغ، سجلت أربع حالات إصابة مؤكدة بحلول مساء الخميس، ثلاثة من بين المصابين، امرأتان ورجل، كانوا ضمن مجموعة قامت بزيارة عمل إلى ميونيخ بين 19 و21 فبراير، وانتقلت إليهم العدوى عن طريق مشارك إيطالي في الرحلة، أعلن عن إصابته بالفيروس عقب عودته إلى بلده.

وفي فرنسا، قال وزير الصحة الفرنسي أليفر فيران، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في فرنسا قفز من 18 إلى 38 حالة منذ ليلة أول أمس الأربعاء.

وقال فيران إن 12 حالة في المجمل تتعلق بضحية من شمال فرنسا توفيت مساء الثلاثاء، ثلاث منها في قاعدة عسكرية.

وقال فيران مساء أمس الخميس إنه "نتيجة لذلك، لا نزال هذا المساء، في مرحلة التدخل التي تشمل إبطاء انتشار الفيروس والحد منه ثم وقف انتتشاره في فرنسا.