وفاة السفير الإيراني الأسبق لدى مصر بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

توفي الدبلوماسي والسياسى الإيراني سيد هادي خسروشاهي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت مواقع إيرانية، وفاة الدبلوماسي والسياسى الإيراني ورجل الدين، ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الأسبق، حجة الإسلام سيد هادي خسروشاهي بعد إصابته بفيروس كورونا القاتل في مدينة قم، وخضوعه للعلاج منذ أيام في أحد مستشفيات العاصمة طهران.

وتولى خسرو شاهى، رئاسة مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة لمدة 4 سنوات في الفترة من 2001 وحتى 2004، كما تولى منصب سفير إيران السابق في الفاتيكان ومستشار وزير الخارجية، وأكد موقع انتخاب الإيراني أن نتائج تحاليله لكورونا جاءت إيجابية.

ويتفشى كورونا بسرعة في العديد من المدن الإيرانية، وحصد حتى الآن، أرواح 26 وإصيب 245 شخصا بحسب وزارة الصحة الإيرانية.