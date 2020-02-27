إطلاق نار في ميلووكي الأمريكية وأنباء عن إصابات عدّة

المصدر: أ ف ب

أعلنت شرطة ميلووكي، المدينة الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي، أمس الأربعاء أنّها أرسلت وحدات إلى مقرّ شركة "مولسون كورس" إثر ورود بلاغ يفيد بوجود مسلّح يطلق النار داخل مقرّ شركة التخمير العملاقة، في هجوم قالت وسائل إعلام محلية إنّه أوقع العديد من الإصابات.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر "الرجاء أن تبقوا بعيدين عن المنطقة في هذا الوقت"، مشيرة إلى أنّها تحقّق في "حادثة حرجة" في منطقة "ميلر فالي".

وبحسب شبكتي "دبليو آي أس إن 12" وفوكس 6 نيوز" التلفزيونيتين المحليّتين فإنّ ما بين ستّة وثمانية أشخاص أصيبوا في إطلاق النار، وذلك نقلاً عن مصادر لم يسمّها أيّ منهما.

من ناحيتها، أفادت صحيفة "ميلووكي جورنال سينتينل" أنّ شركة مولسون كورس، التي كان اسمها حتى العام الماضي "ميلر كورس"، أخطرت موظّفيها في رسالة عبر البريد الإلكتروني بوجود مسلّح في المبنى يطلق النار.

ونقلت الصحيفة عن زوج موظفة في المصنع قوله إنّ زوجته أبلغته عبر رسائل نصّية أنّها على دراية بوجود مسلّح يطلق النار في المبنى، وهي مختبئة مع زملاء لها داخل غرفة.