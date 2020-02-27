واشنطن تعاقب 3 أفراد و12 كياناً على صلة بـ«حزب الله»

المصدر: (واشنطن - وكالات)

ذكرت تقارير إعلامية أمس أن وزارة الخزانة الأمريكية ستدرج 3 أشخاص و12 كياناً في لبنان على قائمة العقوبات.

وأوضحت أن الأشخاص المعنيين لديهم علاقة مع «مؤسسة الشهداء» التابعة لحزب الله.

وكانت الخزانة الأمريكية فرضت في ديسمبر الماضي عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله.

وشملت العقوبات في حينه كلا من صالح عاصي، وناظم سعيد أحمد، المتهمين بغسل أموال وتمويل مخططات إرهابية، ودعم حزب الله، بالإضافة إلى المدعو طوني صعب، كما طالت شركات لبنانية متورطة بتمويل حزب الله أيضاً.

إلى ذلك، كان وكيل وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، أكد في 22 ديسمبر الماضي، خلال زيارته الرسمية إلى لبنان لأكثر من مسؤول، ألا تساهل في ملف حزب الله.

ولم يختلف مضمون زيارة هيل في حينه عن الزيارات الأمريكية السابقة للبنان، وأبرزها لوزير الخارجية مايك بومبيو في مارس الماضي، ثم زيارة السفيرين دايفيد ساترفيلد وديفيد شينكر، لجهة إثارة مجموعة من الملفات، أبرزها مواصلة فرض عقوبات على حزب الله.