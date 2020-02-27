مودي يدعو إلى التآخي بعد أعمال عنف

المصدر: (نيودلهي - وكالات)

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس إلى الهدوء بعد أيام من أعمال العنف في نيودلهي قتل خلالها 27 شخصاً على الأقل.

وكتب مودي في تغريدة على تويتر «السلام والتآخي أساسيان في أخلاقياتنا، أناشد أشقائي وشقيقاتي في دلهي الحفاظ على السلام والتآخي في كل الأوقات».

وأردف «من المهم أن يستتب الهدوء ويعود الوضع إلى طبيعته في أقرب وقت».

وقال رئيس الحكومة الهندية إنه شارك في اجتماع لتقييم الوضع في سائر أنحاء المدينة، مضيفاً أن «الشرطة والأجهزة الأخرى تعمل على الأرض».

ومنذ الأحد، ينشر أشخاص يحملون عصياً وحجارة وبعضهم مسدسات، الفوضى والرعب في مناطق بشمال شرق العاصمة تضم أغلبية مسلمة وتبعد نحو 10 كيلومترات عن وسط نيودلهي.

وتزامنت أعمال العنف مع زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب استغرقت يومين إلى الهند.