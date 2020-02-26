1200 دولار هدية لكل مقيم في هونغ كونغ بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هونغ كونغ عن عزمها تقديم هدية نقدية نحو 1200 دولار أمريكي لكل المقيمين الدائمين في البلاد من البالغين، وذلك للمساعدة في تحفيز النمو من أجل تحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد، بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد جراء فيروس «كورونا» المستجدّ.

وذكرت السلطات في هونغ كونغ أنها تخصص ميزانية سنوية قدرها 120 مليار دولار هونغ كونغ (15 مليار دولار أمريكي) سنوياً تهدف إلى المساعدة في زيادة الإنفاق وتخفيف العبء المالي في البلاد بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

ويعيش في هونغ كونغ نحو 7 ملايين شخص تزيد أعمارهم على 18 عاماً، حسب تقرير نشرته «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)»، اليوم (الأربعاء).

وقال وزير المالية في هونغ كونغ بول تشان، اليوم (الأربعاء)، إن «اقتصاد هونغ كونغ يواجه تحديات هائلة هذا العام».

وتابع تشان: «بعد دراسة متأنية، قررنا صرف 10 آلاف دولار هونغ كونغ (1280 دولاراً أميركياً) للمقيمين الدائمين في البلاد الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، بهدف تشجيع الاستهلاك المحلي وتعزيزه من جهة؛ وتخفيف العبء المالي من جهة أخرى».

كما ذكرت السلطات أنها سوف تقلص إيجار المساكن العامة وكذلك الضرائب العقارية للمساعدة في النمو الاقتصادي.

وعانى اقتصاد هونغ كونغ من اضطرابات سياسية عنيفة، وعانى مؤخراً من تأثير فيروس «كورونا».

وأصاب فيروس «كورونا» المستجدّ 81 حالة في هونغ كونغ، بالإضافة إلى حالتي وفاة حتى الآن، حسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وكانت الأسواق المالية العالمية تدهورت في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ في العالم.