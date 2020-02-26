فيديو لشخص يرافق مصاباً بـ«كورونا» دون إجراءات وقائية يثير الاستياء في إيران

المصدر: دبي - وكالات



أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي استياء الإيرانيين، بعد أن أظهر عملية نقل مصاب بفيروس «كورونا» في مدينة أردبيل شمال البلاد دون أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى.



ويظهر المقطع الذي نشره موقع «روسيا اليوم» أحد مرافقي الشخص المصاب بالفيروس وهو يصعد سيارة الإسعاف بالقرب من المريض، من دون أن يرتدي قناعاً أو قفازات تحد من انتشار عدوى الفيروس عبر اللمس أو الانتقال عبر الهواء.



وتعتبر إيران بؤرة فيروس «كورونا» المستجد في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد حديث عدد من المسؤولين الإيرانيين عن عدد وفيات يفوق الأرقام الرسمية المعلنة، فضلاً عن كون الحالات المسجلة في الكويت والبحرين مرتبطة بأشخاص سافروا إلى إيران.



وكانت اتحادات طلابية في أكثر من 50 جامعة إيرانية أصدرت بيانا مطولا وصفت فيه قرار الرئيس حسن روحاني باستئناف الدوام في المدارس والجامعات اعتبارا من يوم السبت بـ«الخطير» في ظل انتشار فيروس كورونا، مشددة على أن مزاولة الأعمال في الأماكن العامة سيزيد من انتشار الفيروس.