بان كي مون: الإمارات نجحت في التحول إلى مركز محوري عالمي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون خلال مشاركته في إطلاق تقرير القوة الناعمة يوم الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل نموذجاً واقعياً ومثالاً يحتذى في قدرة الدول على استخدام الموارد الاقتصادية بشكل مثالي لدعم وتعزيز التنمية المستدامة في العديد من المجالات.

واستطرد بان كي مون مستذكراً زياراته المتكررة للدولة قائلاً: "في كل مرة أزور فيها دولة الإمارات، يزداد إعجابي وانبهاري بما حققته من إنجازات على مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية".

وأضاف بان كي مون على هامش فعاليات إطلاق التقرير: "وعندنا يتعلق الأمر بالقوة الناعمة، فإن دولة الإمارات تستثمر بشكل كبير في المراكز الثقافية بما في ذلك المتاحف التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز التبادل الثقافي. وقد نجحت الإمارات بفضل ذلك في التحول إلى مركزٍ محوري له وزن وثقل عالمي، ليس فقط في المجال الاقتصادي، بل أيضاً في المجالات الثقافية والسياسية على حد سواء".