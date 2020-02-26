موريتانيا تتسلّم مدرعات من الاتحاد الأوروبي لمحاربة الإرهاب

المصدر: (نواكشوط - د.ب.أ)

تسلمت موريتانيا سبع مدرعات خفيفة مهداة لها من الاتحاد الأوروبي للكتيبة الموريتانية في القوة المشتركة لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل. وتسلم المدرعات وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي خلال حفل أقيم بمقر قيادة الأركان العامة للجيوش، وسلمت الهدية المفوضة الأوروبية للشراكة الدولية السيدة جيتا إيربيلين.

وأكد وزير الدفاع في كلمة له بالمناسبة، أن هذه المساعدة وغيرها يشكل أصدق دليل على مساندة الاتحاد الأوروبي لدول مجموعة الساحل الأفريقي، مشيراً إلى أن الجهود الكبيرة والتضحيات الجسام التي تبذلها الدول الأعضاء تبقى دائماً بحاجة إلى دعم الاتحاد الأوروبي.

بدورها، قالت المفوضة الأوروبية للشراكة الدولية: إن هذه المدرعات ستساهم دون شك في رفع القدرات العملياتية للكتيبة الموريتانية في القوة المشتركة.