الحزب البافاري: من دوننا لا يمكن لأحد أن يصبح مستشاراً

المصدر: (ميونخ - د.ب.أ)

شدد رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية على أهمية دور حزبه في التوصل لمرشح مشترك للتحالف المسيحي الديمقراطي الذي يضم إلى جانب حزبه، الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل.

ورغم تأكيد ماركوس زودر أن حزبه لن يتدخل في اختيار رئيس جديد للحزب المسيحي الديمقراطي قائلاً، إن على الحزب المسيحي الديمقراطي أن يقرر ذلك بنفسه، إلا أنه أشار في تصريح لصحيفة «دوناو كورير» الألمانية إلى أنه «يجب أن يكون من الواضح فيما يتعلق بمرشح التحالف المسيحي الديمقراطي لمنصب المستشار والبرنامج الانتخابي للتحالف، أنه: من دون حزبنا لا يمكن لأحد أن يصبح مستشاراً». وشدد زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا على «ضرورة تماسك العائلة الحزبية التي تضم الحزبين»، مشيراً بذلك للتحالف المسيحي الديمقراطي.