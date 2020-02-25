عشرات الجرحى إثر دهس خلال كرنفال بألمانيا

المصدر: فرانكفورت - وكالات

شهدت مدينة ألمانية أمس حادث دهس أدى إلى إصابة العشرات بجروح وسط معلومات متضاربة عن دوافع منفذ الهجوم حسب الأنباء الأولية عقب الهجوم.

وأعلن ناطق باسم الشرطة إصابة «العشرات» بجروح حين دهست سيارة حشداً مشاركاً في كرنفال في وسط ألمانيا. وأضاف: «هناك عشرات الجرحى، وبعضهم مصاب بجروح خطيرة». وأكد رئيس إدارة الشرطة بمدينة فرانكفورت، جيرهارد بيريسفيل، أن هجوم الدهس الذي استهدف المشاركين في المهرجان الشعبي بمدينة فولكمارسن بولاية هسن، أدى إلى إصابة 30 شخصاً، منهم سبعة إصابتهم جسيمة.

وتنتشر معلومات متضاربة عما إذا كان ذلك اعتداء أم حادثاً عرضياً. وقال باسم وزارة الداخلية المحلية في المقاطعة حيث وقعت المأساة: «لا يمكن في الوقت الحاضر استبعاد وقوع اعتداء». وأكد أنه تم توقيف سائق السيارة مضيفاً إنه «لا يمكن استجوابه في الوقت الحاضر». من جهته أفاد ناطق باسم الشرطة لوكالة «دي بي آ» بأن التحقيق يتجه «نحو عمل متعمد» إنما «ليس اعتداء».