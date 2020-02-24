وفاة 12 وإصابة حوالي 61 شخصاً بفيروس كورونا في إيران

المصدر: وكالات

قال إيراج حريرجي نائب وزير الصحة الإيراني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين إن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب حوالي 61 بفيروس كورونا الجديد.

وأغلب الحالات التي شهدتها إيران كانت في قم وهي مدينة تقع على بعد نحو 120 كيلومترا جنوبي العاصمة طهران.

وبحسب وزير الصحة يعود سبب الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى أشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية من باكستان وأفغانستان والصين".

والأحد، قال وزير الصحة سعيد نمقي إن أحد ضحايا قم في جنوب إيران هو رجل أعمال زار الصين مرات عدة.

وفي تصريحه إلى التلفزيون العام الأحد قال الوزير إن الرحلات المباشرة بين إيران والصين علقت إلا أن رجل الأعمال الذي توفي في قم استقل "رحلة غير مباشرة".

وتجهد إيران لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد منذ أعلنت عن وفاة شخصين في قم الأربعاء الماضي.

وأمرت السلطات بإغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات التربوية في البلاد في "إجراء وقائي".

ومنذ انتشار الوباء في ديسمبر توفي أكثر من 2500 شخص في الصين. وقد توفي في دول أخرى 30 شخصا، نصفهم تقريبا في إيران.