ساندرز يفوز في نيفادا ويعزّز موقعه في انتخابات الديمقراطيين

المصدر: لاس فيغاس - أ.ف.ب

فاز السيناتور بيرني ساندرز، بفارق كبير على منافسيه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي جرت في ولاية نيفادا الأمريكية، وفق نتائج جزئية، ما يسمح له بتعزيز موقعه لتحدي الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل.

ويتقدم السيناتور اليساري المستقل البالغ من العمر 78 عاماً، بفارق كبير على منافسيه، بحصوله على 46 ٪ من الأصوات، وفق النتائج الجزئية. وتفيد النتائج بعد فرز الأصوات في 23 في المئة من مراكز الاقتراع، أن نائب الرئيس السابق المعتدل جو بايدن يأتي في المرتبة الثانية وحصد 23 في المئة من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على بيت بوتيدجيدج الذي صوت 13 ٪ من الناخبين له.

وسعى بوتيدجيدج عبر خطاب قوي لتقديم نفسه على أنه سد معتدل في وجه ساندرز، معتبراً أنّ مواقفه الشديدة الميل إلى اليسار، تجعله غير قادر على جمع الناخبين وإلحاق الهزيمة بدونالد ترامب. وقال إن السيناتور ساندرز يؤمن بثورة عقائدية متصلبة تنسى معظم الديمقراطيين، هذا إن لم نتحدث عن معظم الأمريكيين.

وتجعل هذه الجولة من الاقتراع التمهيدي للديمقراطيين، السيناتور ساندرز في موقع قوي جداً قبل انتخابات «الثلاثاء الكبير» التي ستجرى في الثالث من مارس المقبل وتصوت فيها 13 ولاية أمريكية. وكان ساندرز يواصل حملته في تكساس التي ترتدي مع كاليفورنيا أهمية كبيرة بين الولايات التي ستصوت الثلاثاء.

وأمام حشد استقبله بهتاف بيرني، قال ساندرز: «سننتصر في جميع أنحاء هذا البلد لأن الأمريكيين سئموا من رئيس يكذب طوال الوقت، في نيفادا تمكنا من جمع تحالف متعدد الأجيال ومتعدد الأعراق».

ونجح ساندرز الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب، هذه المرة في جذب الأقليات، الأمر الذي كان نقطة ضعف له في محاولته الفوز بترشيح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية في 2016 في مواجهة هيلاري كلينتون.

على صعيد ذي صلة، قال كبير المساعدين الأمنيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه لا يرى أي دليل على أن روسيا تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها العام الجاري من أجل دعم إعادة انتخاب الرئيس.