باريس متشكّكة بإمكانية اتفاق شامل مع بريطانيا بنهاية 2020

المصدر: ( باريس، لندن - وكالات)

أكّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه غير واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بحلول نهاية ٢٠٢٠.

وقال ماكرون في لقاء مع صيادي سمك يشعرون بالقلق من أن يؤدي «بريكست» إلى حرمانهم من جزء كبير من وارداتهم: «لست واثقاً من أننا سنتوصل إلى اتفاق شامل بحلول نهاية العام، على كل حال ستصبح المفاوضات أكثر صعوبة لأن البريطانيين متشددون جداً، ما حصلنا عليه هو ألا نستثني صيد السمك من التفويض لكننا سنتعرض لضغوط من قبل البريطانيين».

وأوضح ماكرون أنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يملك ورقة بيده هي صيد السمك، وبهذه الورقة سيحاول الحصول على مدخل إلى السوق الأوروبية.

وقالت رئاسة الوزراء في بريطانيا، إن لندن ستؤكد رغبتها في التوصل لاتفاق تجاري على غرار اتفاق كندا مع الاتحاد الأوروبي، لدى بدء المحادثات الرسمية الشهر المقبل. وسيلتقي الوزراء الثلاثاء المقبل للتوقيع على وثيقة تفويض تجاري رسمية ستحدد أهداف بريطانيا التفاوضية قبل نشرها الخميس.