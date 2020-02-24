زلزال يخلّف قتلى وجرحى في إيران وتركيا

المصدر: (اسطنبول - أ.ف.ب)

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات، منطقة حدودية بين تركيا وإيران، أمس، وأدى إلى مقتل تسعة أتراك على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، وجرح عشرات الإيرانيين، وفق ما أعلنت سلطات البلدين. وضرب الزلزال قرية حبشي أوليا شمال غرب إيران التي تبعد أقلّ من عشرة كلم عن الحدود التركية، وفق المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية.

وأعلن مركز دراسة الزلازل في معهد الفيزياء الجيولوجية بجامعة طهران، أنّ مركز الهزة الأرضية على عمق ستة كلم. ونقل صحافيون عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الذي تفقد الموقع، إعلانه مقتل تسعة أشخاص بينهم أربعة أطفال، مؤكداً أنه لا يوجد الآن أحد تحت الأنقاض.

ونقلت عن وزير الصحة فخر الدين قوجة، تأكيده إصابة 37 شخصاً ثمانية منهم في وضع حرج. وأظهر التلفزيون الرسمي «ان.تي.في»، منازل مهدمة في قرى تغطيها الثلوج في محافظة فان المتاخمة لإيران.