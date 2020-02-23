بريطانيا تعود إلى جواز السفر الأزرق بعد الانفصال

المصدر: (لندن - د.ب.أ)

تعود جوازات سفر المواطنين البريطانيين، إلى اللون الأزرق مجدداً، بدءاً من مارس المقبل، بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما ستظل جوازات السفر ذات اللون الأحمر الداكن، سارية حتى موعد انتهائها. وكان المواطنون البريطانيون يجوبون العالم بجوازات السفر الزرقاء لسنوات، ولكن في 1988، بدأت الحكومة البريطانية إصدارها باللون الأحمر الداكن، تماشياً مع اللون المعمول به في الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، في بيان، أمس: «بالعودة إلى التصميم المميز، الذي يجمع بين الأزرق والذهبي، سيرتبط جواز السفر البريطاني مرة أخرى بهويتنا الوطنية، ولا يمكنني الانتظار طويلاً حتى أسافر مستخدمة واحداً منها».

وقاد بعض الموالين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، الحملة من أجل العودة إلى جوازات السفر الزرقاء، وغضب الكثير من البريطانيين، عندما علموا أن شركة فرنسية هي التي أنتجت وثيقة السفر. وتقول الحكومة البريطانية، إن المرحلة الأخيرة من التصنيع، والتي تتم فيها إضافة التفاصيل الشخصية والصور، ستتم في بريطانيا.