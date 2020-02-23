فرنسا تغلق أقدم محطة طاقة نووية

المصدر: (باريس - د.ب.أ)

بدأت فرنسا في إغلاق أقدم محطة طاقة نووية لديها في منطقة فيسنهايم عبر نهر الراين من اتجاه ألمانيا. وكان قد تم فصل أحد مفاعلي المحطة عن شبكة الكهرباء الفرنسية منذ 1977، ومن المقرر أن تستغرق عملية وقف تشغيل هذا المفاعل ساعات، في حين سيجري وقف تشغيل المفاعل الثاني يوم 30 يونيو المقبل.

وخرج نحو 100 شخص، معظمهم من السكان المحليين والعاملين في محطة الطاقة النووية، في تظاهرة احتجاجاً على الإغلاق، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام. يذكر أن هذه الخطوة هي الأولى من برنامج يستهدف وقف تشغيل 14 مفاعلاً من بين 58 مفاعلاً نووياً في فرنسا بحلول 2035.

وتستهدف الحكومة الفرنسية، خفض حصة الطاقة النووية من إجمالي إنتاج فرنسا من الكهرباء من 70 في المئة عام 2018 إلى 50 في المئة فقط عام 2035، مع زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة من إنتاج الكهرباء، في الوقت نفسه فإنه يجري حالياً بناء مفاعل نووي جديد على الأقل في فرنسا، كما لا تستبعد الحكومة بناء المزيد من المفاعلات. وكان نشطاء الدفاع عن البيئة والمسؤولين المحليين على الجانب الألماني المواجه للمفاعل الفرنسي، يطالبون منذ سنوات بإغلاقه خوفاً من تداعيات أي حادث فيه.