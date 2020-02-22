أمل جديد في دحر «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

يرتقب العالم أملاً في القضاء على فيروس كورونا، بعد إعلان اليابان أنها تدرس استخدام عقار مضاد للإنفلونزا لعلاج مرضى كورونا. وعزّز من هذا الأمل إعلان شركة متخصصة بالهندسة الوراثية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنها توصلت إلى علاج للفيروس. وحال تمت الموافقة على اللقاح من جانب الحكومة الأمريكية، فإن الشركة ستوزعه مجاناً في بلدان أخرى بخلاف الولايات المتحدة.



وفي تقدّم جديد يبشّر بانحسار الفيروس القاتل، سجلت الصين انخفاضاً كبيراً في عدد الوفيات وحالات الإصابة، وهو الأمر الذي رحّبت به منظمة الصحة العالمية. وأعلنت إيطاليا عن حالة وفاة جديدة، فيما تعافى رجل إيطالي شُخصت حالته بأنها إصابة بالفيروس، ومن المقرر خروجه من مستشفى في روما خلال ساعات. وفي كوريا الجنوبية، تضاعف عدد الإصابات الجديدة إلى 433، وفق إعلان السلطات.



وفيما قرّرت لبنان اتخاذ إجراءات صارمة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وجميع محطات العبور لمواجهة الفيروس، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الفيروس، ودعت المواطنين إلى عدم السفر إلى إيران حرصاً على سلامتهم. وفي إيران، تمّ الإعلان عن اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بالفيروس ووفاة أحد المصابين. وقررت إيران إغلاق مدارس وجامعات ومراكز تعليمية في مدينتين في وسط البلاد لمنع تفشي الفيروس.