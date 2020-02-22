تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في إيران ووفاة أحد المصابين

المصدر: وكالات

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن متحدث باسم وزارة الصحة، بتسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا " كوفيد _ 9 " ووفاة أحد المصابين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جاهانبور : "لدينا عشر إصابات إضافية مؤكدة بفيروس كوفيد-19".

وأضاف "للأسف أحد هؤلاء المصابين الجدد تُوفي".

وأكدت السلطات الإيرانية ارتفاع حالات الإصابة بـكورونا في البلاد إلى 28 حالة، وتسجيل 5 حالات وفيات.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن قلقها من تسجيل إصابات بفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا إلى الصين ولم يختلطوا مع مصابين.

كذلك، أعربت عن قلقها من تزايد حالات الإصابة بكورونا في إيران.