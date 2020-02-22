الصين تفاجئ العالم بمعلومة خطيرة عن كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأت الصين العالم بمعلومة خطيرة عن فيروس كورونا (كوفيد_19) ، حيث كشفت الحكومة الصينية اليوم السبت أن رجلا يبلغ من العمر 70 عاما في إقليم هوبي أصيب بفيروس كورونا لكن لم تظهر عليه أعراض إلا بعد 27 يوما مما يعني أن فترة حضانة الفيروس قد تكون أطول بكثير من فترة الأربعة عشر يوما المفترضة.

وقد تعرقل فترة الحضانة الأطول جهود احتواء انتشار التفشي الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص وانتشر خارج الصين.

وذكر الموقع الإلكتروني لحكومة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، أن الرجل الذي أشارت إليه أسرته باسم جيانغ قاد سيارته في 24 يناير للعودة إلى منطقة شنونغجيا في شمال غرب هوبي قادما من مدينة إيتشو حيث التقى بشقيقته التي كانت مصابة بالمرض.

وذكر بيان الحكومة أنه أصيب بحمى في 20 فبراير وتأكدت إصابته بالفيروس في اليوم التالي، وفقاً لوكالة رويترز.