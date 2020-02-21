واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

أعلنت أمريكا فرض عقوبات على مسؤولين في الهيئة الإيرانية المشرفة على الانتخابات بعدما استبعدت آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة اليوم. وبين هؤلاء آية الله أحمد جنتي الأمين العام الواسع النفوذ لمجلس صيانة الدستور.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان أن «إدارة ترامب لن تسمح بالتلاعب في الانتخابات لتسهيل خطة النظام الخبيثة». كما يؤدي جنتي دوراً رئيسياً في مجلس خبراء القيادة الذي يختار المرشد الأعلى لإيران. وتابع الوزير الأمريكي أن «هذا الإجراء يكشف كبار مسؤولي النظام الذين يتحملون مسؤولية منع الشعب الإيراني من اختيار قادته بحرية».