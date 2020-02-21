طالبان: الجميع تعب من الحرب

المصدر: (كابول - أ.ف.ب)

قال المسؤول الثاني في حركة طالبان سراج الدين حقاني لصحيفة نيويورك تايمز، إن الحركة «ملتزمة بالكامل» باحترام الاتفاق المزمع توقيعه قريباً مع واشنطن بشأن أفغانستان. جاء ذلك في مقال سابق له في الصحيفة بعنوان «ما تريده طالبان».

ويكشف حقاني الذي يتزعم شبكة باسمه تصنفها واشنطن «إرهابية»، في المقال موقف القيادة العليا للمتمردين. وحقاني الذي كانت رسائله الصوتية النادرة السابقة بلغة الباشتون، كتب هذه المرة بالإنجليزية: «نحن على وشك توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة، ونحن ملتزمون تماماً بتطبيق نص بنوده وروحها». وأضاف: «الجميع فقد عزيزاً عليه. الجميع تعب من الحرب.».