طعن رجل في أحد مساجد لندن وتوقيف مشتبه به

المصدر: ا ف ب

اعتقل رجل بعد هجوم بسلاح ابيض في المسجد المركزي في لندن الخميس، أسفر عن اصابة احد الاشخاص، بحسب ما أعلنت الشرطة التي اعتبرت أنّ الأمر لا يتعلق بعمل "ذات طابع إرهابي".

وقالت "اعتقل رجل في المسجد، يبلغ 29 عاماً ونعتقد أنّه كان يشارك في الصلاة، ويشتبه في أنه حاول القتل".

وأضافت أنّ "الحادثة لا تعدّ في هذه المرحلة ذات طابع إرهابي".

واصيب رجل سبعيني بهذا الهجوم الذي وقع قرب "ريجنت بارك" بوسط لندن. وأضافت الشرطة أنّه نقل إلى المستشفى للعلاج، موضحة أنّ حياته ليست في خطر.



وأعلن المسجد في بيان نشره على موقعه الالكتروني أنّ الضحية هو المؤذن، مضيفا أنّه تعرض للاعتداء خلال صلاة العصر، حوالى الساعة 15,00 بالتوقيتين المحلي وغرينتش.

وقال البيان إنّ "المصلين ألقوا القبض على المعتدي قبل أن تصل الشرطة وتوقفه".

وغرّد رئيس الوزراء بوريس جونسون "أشعر ببالغ الأسى"، مضيفاً "مريع جداً ان يحصل ذلك، خصوصا في مكان عبادة. أفكر بالضحية وبكل الأشخاص المتأثرين".