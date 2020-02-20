800 عامل في شركة كورية جنوبية يعزلون أنفسهم صحيا بسبب كورونا

المصدر: د ب ا

قالت شركة إس كيه هاينكس، وهي ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة الرقائق، اليوم الخميس إن حوالي 800 عامل في مقرها بكوريا الجنوبية خضعوا للعزل الذاتي كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كرونا.

وقالت الشركة، إن حوالي 800 عامل في موقعها في ايتشون / حوالي 70 كيلومترا جنوبي سول/ قد أُمروا بأن يضعوا أنفسهم في الحجر الصحي بعد أن وجدوا أن أحد الموظفين الجدد كان على اتصال وثيق بحامل لفيروس كورونا في دايجو، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وأبلغت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء عن أكثر من 10 إصابات بالفيروس في دايجو / 300 كيلومتر جنوب شرقي سول/ وحدها.

وقالت شركة إس كيه هاينكس إنها أغلقت مركز التعليم التابع للشركة يوم الأربعاء وأرسلت 280 موظفا إلى بيوتهم.

ومع ذلك ، قالت الشركة ،إن مثل هذه التدابير لا تؤثر على عمليات المصنع. وتوظف الشركة حوالي 15 ألف عامل في موقعها في إيتشون.