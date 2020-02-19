ترامب: لو لم أكن رئيساً لرفعت دعوى على الجميع

المصدر: واشنطن - وكالات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسقاط جميع القضايا المنبثقة عن تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 وأشار إلى أنه قد يرفع دعوى قضائية بهذا الخصوص. وقال ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر: «كل ما يتعلق بهذا التحقيق المخادع... تشوبه عيوب وفي رأيي أنه يتعين إسقاطه». وأضاف ترامب: «لو لم أكن رئيساً، لرفعت دعوى قضائية على الجميع في كل مكان... وقد أفعل».

في الأثناء، حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، من إمكانية أن تعرقل إدارة ترامب إصدار مذكراته التي تصف تفاعله مع الرئيس بشأن أوكرانيا. وقال بولتون خلال كلمة ألقاها بجامعة دورهام في نورث كارولينا: «أتمنى ألا يتم وقفها.. إنها محاولة لكتابة التاريخ، وقد فعلت ذلك بأفضل ما أستطيع.. علينا أن نرى ما سيخرج من الرقابة»، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء. وأضاف: «أقول أشياء في المذكرات عن ما قاله لي»، في إشارة إلى ترامب.

وقال إنه ليس بإمكانه الإجابة عن أي سؤال بشأن كوريا الشمالية، لأن تلك الأمور تشملها المذكرات التي تخضع حالياً لمراجعة حكومية قبل النشر. وكانت إدارة ترامب قد أثارت القلق بالفعل تجاه تلك المذكرات قائلة إنها تكشف عن معلومات سرية.