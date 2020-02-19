فوز الرئيس الأفغاني أشرف غني بولاية ثانية

المصدر: (كابول - أ.ف.ب)

فاز الرئيس الأفغاني أشرف غني بولاية ثانية، وفق النتائج النهائية للانتخابات التي أُعلنت أمس، ما يعني أنه سيتولّى التفاوض مع طالبان على مستقبل البلاد في حال وافقت الولايات المتحدة على سحب قوّاتها.

وجاءت النتائج بعد نحو خمسة شهور من الانتخابات التي جرت في 28 سبتمبر 2019، بعدما استدعى كلام أبرز خصوم غني رئيس السلطة التنفيذية عبدالله عبدالله إعادة فرز للأصوات. وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات حواء علم نورستاني أن غني حصل على 50,64 في المئة من الأصوات بينما حصل عبدالله على 39,52 في المئة.

وقالت خلال مؤتمر صحافي في كابول: «فليعنه الله على خدمة الشعب الأفغاني (...) أدعو كذلك إلى أن يحل السلام في بلدنا». ولكن فريق عبدالله سارع للتشكيك في النتيجة النهائية.

وتأتي النتائج النهائية في وقت تسعى واشنطن للتوصل إلى اتفاق مع طالبان يسمح لها بسحب قوّاتها مقابل ضمانات أمنية وتعهد بأن يجري المتمردون محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً عن رغبته في إعادة جنود بلاده من أفغانستان حيث خاضت الولايات المتحدة أطول حرب في تاريخها. وقال مبعوثه للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد إنه «متفائل بحذر» بشأن التقدّم باتّجاه اتفاق نهائي.