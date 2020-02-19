بلومبرغ يتأهل لمناظرة الديمقراطيين

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

تأهل مايكل بلومبرغ للمشاركة في المناظرة الرئاسية للمرشحين الديمقراطيين لسباق الرئاسة الأمريكية، اليوم، حيث يواجه خصومه الساعين لترشيح الحزب لهم في الانتخابات التمهيدية.

وحصل رئيس بلدية نيويورك السابق على تأييد بنسبة 19% على مستوى البلاد، ليأتي ثانياً بعد بيرني ساندرز، الذي حصل على 31% في استطلاع أجراه «ان بي ار ــ بي بي اس نيوزاور ــ ماريست سيرفي». ويعني ذلك أنه حصل على العتبة التي حددتها اللجنة الديمقراطية الوطنية.

وقالت حملة بلومبرغ في بيان إن «مايك يتطلع إلى الانضمام إلى غيره من المرشحين الديمقراطيين في المناظرة وشرح السبب الذي يجعله المرشح الأفضل لإلحاق الهزيمة بدونالد ترامب وتوحيد البلاد». وتجري مناظرة اليوم في لاس فيغاس.