12500 حالة شفاء من كورونا وتزايد المؤشرات على تراجع الوباء

المصدر: عواصم - وكالات

أظهرت إحصائيات جديدة لمنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، تقدم حالات الشفاء من الفيروس على حالات الوفاة بأكثر من ستة أضعاف، حيث بلغت حالات الشفاء أكثر من 12500، مع تراجع معدل الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

وفي مؤشرات مشجعة، فإن عدد الإصابات الجديدة في البر الصيني خلال 24 ساعة بلغ 1886، وهو الأدنى منذ بداية الشهر، فيما تراجع عدد الوفيات الإضافية (98) لليوم الرابع. وتجاوز عدد الإصابات في الصين سقف 72 ألفاً. وفي سائر أنحاء العالم، أحصيت نحو 900 إصابة في نحو 30 بلداً.

ولاحظت منظمة الصحة العالمية أنه خارج مقاطعة هوباي الصينية، بؤرة وباء كوفيد-19، فإن المرض «طاول نسبة ضئيلة جداً من السكان» مع نسبة وفيات ناهزت 2 في المئة فقط من الحالات المصابة.

واستناداً إلى دراسة للمركز الصيني للمراقبة والوقاية من الأمراض شملت أكثر من 72 ألف شخص، فإن أكثر من 80 في المئة من المرضى يعانون شكلاً حميداً من المرض.