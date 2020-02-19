واشنطن تشدّد القيود على وسائل الإعلام الصينية

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة ستُعامل وسائل الإعلام الصينية على أنّها بعثات دبلوماسية أجنبية، في إجراء سيتيح لها تشديد القواعد، التي تحكم عمل هذه المؤسسات المتّهمة من جانب مسؤولين أمريكيين بممارسة دعاية لبكين.

وقالت الخارجية الأمريكية إنّ خمس وسائل إعلام صينية، في مقدّمها وكالة الصين الجديدة "شينخوا" للأنباء وشبكة التلفزيون العالمية الصينية "سي سي تي في"، باتت بحاجة إلى موافقة مسبقة من الوزارة لشراء أي عقار في الولايات المتحدة، كما باتت ملزمة بتقديم قوائم بجميع الموظفين العاملين لديها، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون.