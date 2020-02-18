خبراء صينيون عقار مضاد للملاريا فعال في علاج «كورونا»

المصدر: ا ف ب

قال خبراء صينيون إن دواء كلوروكين فوسفات المضاد للملاريا سيكون فعّالاً في علاج فيروس «كورونا» الجديد.

ووفقاً لوكالة «شينخوا» الصينية للأنباء، أوضح الخبراء أن نتائج التجارب السريرية أكدت فعالية هذا الدواء. وذكرت سون يان رونغ، نائبة رئيس المركز الوطني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، أن الخبراء اقترحوا بـ«الإجماع» إدراج الدواء في إرشادات علاج «كورونا»، وإجراء المزيد من التجارب السريرية عليه في أسرع وقت ممكن.

وكانت مسؤولة صينية قالت، في وقت سابق اليوم، إن الفيروس قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه، مشيرة إلى انخفاض نسبة الحالات الحرجة بين المصابين.

وتخطى عدد الإصابات في الصين 70 ألفا اليوم، في حين بدأ خبراء دوليون اجتماعات مع نظرائهم الصينيين لمناقشة كيفية التصدي للوباء الذي يثير قلقاً عالمياً.

وارتفع عدد الوفيات إلى 1770 حالة في البر الصيني بعد تسجيل 105 حالات وفاة في مقاطعة هوبي، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر قبل أن ينتشر في الصين وخارجها.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تتزامن الأرقام الجديدة مع إعلان منظمة الصحة العالمية، أن خبراء دوليين ضمن مهمة مشتركة بقيادة المنظمة، وصلوا إلى بكين وأجروا أول اجتماع لهم مع نظرائهم الصينيين.