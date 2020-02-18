روسيا تمنع دخول الصينيين إلى أراضيها بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت روسيا اليوم "الثلاثاء" عزمها على منع دخول المواطنين الصينيين الى أراضيها اعتباراً من الخميس، في إجراء جديد يهدف الى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقالت تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الوزراء المكلفة الشؤون الصحية كما نقلت عنها وكالات أنباء روسية إن "دخول الرعايا الصينيين عبر الحدود الحكومية الروسية سيعلق اعتباراً من 20 فبراير لرحلات العمل والرحلات الخاصة والتعليم والسياحة".

وأوضحت غوليكوفا التي تترأس أيضا مجموعة عمل مكلفة مكافحة فيروس كورونا أن هذا القرار اتخذ "بسبب تفاقم الوباء في الصين واستمرار وصول المواطنين الصينيين الى الأراضي الروسية".

وعدد كبير من الصينيين موجودون في روسيا سواء للسياحة او الدراسة او العمل، ويتم استخدام المطارات الروسية في شكل كثيف كنقطة ترانزيت بين الصين واوروبا.

واتخذت السلطات الروسية تدابير مشددة جداً لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أسفر حتى الآن عن وفاة نحو 1900 شخص في العالم.

وأمرت موسكو خصوصا بإغلاق حوالى 4250 كلم من حدودها مع الصين وقطع طرق السكة الحديد والحد من عدد الرحلات الجوية الى مدن صينية.

ولم يعد لدى روسيا رسمياً اصابات بالفيروس بعدما خرج مواطنان صينيان من مستشفياتها الاسبوع الفائت. وأفاد أطباء روس ان إصابتهما كانت محدودة.