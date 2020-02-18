الصين تعلن شفاء 10.8 آلاف مريض بفيروس كورونا المستجد

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أعلنت السلطات الصحية الصينية أنه بنهاية يوم 16 فبراير الجاري، تم تسجيل 57.934 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير في الصين، من بينهم 10.644 حالة خطيرة، وخرج ما مجموعه 10.844 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد من المستشفيات بعد شفائهم، وتوفي ما مجموعه 1770 شخصا بسبب المرض، وتم الإبلاغ عن ما مجموعه 70548 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، ولا يزال هناك 7.264 شخصا يشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وفي يوم 16 فبراير، سجلت 115 حالة إصابة مؤكدة جديدة خارج هوبي، مركز تفشي الوباء، وهو انخفاض الإصابات المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي لليوم الـ13 على التوالي منذ يوم 3 فبراير الجاري.

وقالت قوه يان هونغ، المسؤولة بلجنة الصحة الوطنية، أن السلطات الصينية أرسلت أكثر من 30 ألف من العاملين الطبيين إلى مدينة ووهان في إطار مكافحة الوباء، ومن بينهم 11 ألف طبيب وممرض من المتخصصين في العناية المركزة، وهو ما يقرب من 10% من الطواقم الطبية في العناية المركزة بالبلاد. وتقوم فرق بحثية بقيادة ثلاثة أكاديميين وهم تشونغ نان شان ولي لان جيوان ووانغتشن، باستكشاف طرق وتقنيات علاجية جديدة. كما تم حشد 22 فريق إنقاذ وطني للطوارئ و3 مختبرات متنقلة .

وأرسلت 630 مستشفى متخصصا في الطب الصيني التقليدي في جميع أنحاء البلاد 3.100 مسعفا طبيا إلى هوبي في مكافحة تفشى الفيروس. وشارك العاملون في الطب الصيني التقليدي في علاج ما مجموعه 60.107 حالة إصابة مؤكدة، ما يمثل 85.2% من إجمالي الحالات المؤكدة بالبلاد، و87% خارج هوبي.

وقالت هونغ إن إجمالي 10.844 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد خرجوا من المستشفيات بعد التعافي حتى نهاية يوم 16 فبراير، موضحة أن متوسط المدة بين بدء ظهور أعراض فيروس كورونا الجديد وحتى تشخيص المرض في الصين ينخفض إلى 4.95 يوم، مضيفة: «خفضنا فترة التشخيص من أجل تقديم علاج مبكر وفي الوقت المناسب، وهي طريقة فعالة لتحسين نسبة الشفاء».