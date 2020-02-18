مع استئناف الشركات الصينية عملها.. هكذا يتأكد رواد الأعمال من سلامة موظفيهم

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

استأنفت الشركات الصينية بحذر عملها وسط تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، واختار بعض رواد الأعمال إجراء تحاليل الحمض النووي للتأكد من سلامة موظفيهم.

ففي المنطقة الاقتصادية نينغشيانغ بمقاطعة هونان بؤرة تفشي كورونا، اصطف أكثر من 500 موظف مع ترك مسافة متر واحد بين بعضهم البعض في انتظار الاختبار.

وأخذ الطاقم الطبي مسحات الحلق من الموظفين لإجراء الاختبار.

ووفقاً لوكالة الأنباء الصينية شينخوا، استغرقت العملية برمتها أقل من دقيقة لكل شخص.

وذكر مسؤولو المنطقة الاقتصادية إن الحكومة دعمت 50 في المائة من تكلفة التحاليل للشركات.

وقال فو تشانجونج مدير شركة لصناعة الأحذية إن "نتائج الاختبار مطمئنة ويمكن أن تساعدنا في التركيز على الإنتاج."

وتشجعت العديد من المقاطعات منها شاندونغ وجيانغسو وشنشي على التواصل مع مزودي الخدمات الطبية في القطاع الخاص لإجراء اختبارات الحمض النووي مع استئناف الشركات عملها.