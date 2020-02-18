كندا تؤكد إصابة 32 من رعاياها بفيروس كورونا على السفينة "الموبوءة"

المصدر: د ب ا

أكدت كندا إصابة 32 من رعاياها على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في اليابان، بفيروس كورونا.

جاء ذلك حسبما نقلت صحيفة "تورنتو ستار" عن المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية "باربارا هارفي".

وهناك 256 كنديا على متن السفينة السياحية بشكل إجمالي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم نشر عدد من الخبراء والعاملين بالمجال الطبي لدعم عمليات الإجلاء من اليابان.

وكان قد جرى فرض الحجر الصحي على السفينة في الرابع من فبراير الجاري، في ظل تزايد المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا.