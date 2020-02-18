برلين تدين المخططات «المرعبة» لهجمات ضد مساجد في ألمانيا

المصدر: برلين - أ.ف.ب

دانت الحكومة الألمانية المخططات «المرعبة» لهجمات ضد مساجد في البلاد أعدّتها مجموعة جرى تفكيكها حالياً من اليمين المتطرف، كانت تسعى لتقليد مجزرة كرايست تشيرش في نيوزيلندا التي وقعت قبل عام.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية الألمانية بيورن غرونيفيلدر خلال مؤتمر صحافي في برلين: «ما تم الكشف عنه مرعب، (من المخيف) رؤية مجموعة تتجه بوضوح نحو التطرف بهذه السرعة». وأضاف أن من «المهم أن تتم حماية أماكن العبادة».

من جهته أشار شتيفان سايبرت، الناطق باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى أن «مهمة الدولة هي ضمان ممارسة الإيمان بحرية في هذا البلد من دون خطر ومن دون تهديد»، مؤكداً: «حق أي شخص يريد ممارسة ديانته في ألمانيا أن يفعل ذلك بدون تهديد وبدون التعرض لخطر». وأوقف في ألمانيا الجمعة 12 شخصاً ينتمون إلى مجموعة من اليمين المتطرف ووضعوا قيد الحجز بشبهة التحضير لهجمات.

ويشتبه بأنهم كانوا يخططون لاستهداف مساجد خلال الصلاة، على غرار ما حصل في كرايست تشيرش في نيوزيلندا في مارس 2019، عندما قتل مهاجم 51 شخصاً في مسجدين وصور اعتداءه مباشرةً، وفق ما كشفت الأحد وسائل إعلام ألمانية.

وجميع أعضاء المجموعة يحملون الجنسية الألمانية ومن بينهم شرطي من ولاية شمال رينانيا فيستفاليا أوقف عن عمله، بحسب الصحافة الألمانية.

ومنذ مقتل السياسي المحافظ فالتر لوبكه في يونيو من العام الماضي، عزّزت السلطات الألمانية مراقبة أنشطة اليمين المتطرف مع ازدياد مخاوفها من اتساع أنشطته الإرهابية.