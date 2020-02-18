مساعدات أوروبية عاجلة لألبانيا

المصدر: (بروكسل - د.ب.أ)

تعهد الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر للمانحين في بروكسل، أمس، بمنح ألبانيا 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) لمساعدتها على إعادة إعمار المناطق التي دمرها الزلزال الذي شهدته البلاد في نوفمبر الماضي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في مؤتمر «معاً من أجل ألبانيا»: «وفر الاتحاد الأوروبي وحده 100 مليون يورو من الميزانية».

وتأتي هذه المساعدة بعد حزمة طارئة بقيمة 15 مليون يورو وافق عليها الاتحاد الأوروبي بالفعل من أجل إصلاحات لها أولوية في ديسمبر، بعد وقت قصير من الزلزال.

وقدرت ألبانيا التي تعد من أفقر دول أوروبا، حجم الأضرار المباشرة الناتجة عن الكارثة بـ985 مليون يورو (1ر1 مليار دولار)، مع توقع حدوث المزيد من الأضرار نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به وشركاء في غربي البلقان ومنظمات دولية ومؤسسات مالية دولية، بينها الأمم المتحدة والبنك الدولي، كانوا من بين الحاضرين.