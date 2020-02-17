دول ومناطق انتشار فيروس كورونا المستجد

المصدر: أ ف ب

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية قائمة بالدول والمناطق التي سجّلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد 19) منذ ظهوره لأول مرّة في مدينة ووهان في وسط شرق الصين في ديسمبر 2019.

وخارج الصين القاريّة حيث تخطى عدد المصابين 70 ألف شخص، تم إحصاء حوالى 600 إصابة مثبتة بفيروس كورونا المستجد في حوالى ثلاثين بلدا، مع الإفادة الجمعة عن أول إصابة في إفريقيا. كما سجلت فرنسا مساء الجمعة أول وفاة خارج آسيا نتيجة وباء كوفيد-19 بحسب التسمية الرسمية للالتهاب التنفسي المميت.

- الصين -بلغ عدد الوفيات في الصين القارية (خارج هونغ كونغ وماكاو) نتيجة فيروس كورونا المستجدّ 1770 شخصا منذ ظهور الوباء، بينما بلغ عدد الإصابات 70 ألفا و500، بحسب حصيلة الإثنين.

وسجّلت معظم الوفيات في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، وعاصمتها ووهان.

ويتخطى هذا العدد حصيلة الوفيات عند انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الذي أودى بحياة 774 شخصا في العالم بينهم 349 في الصين القارية و299 في هونغ كونغ في فترة 2002-2003.

- توفي شخص في مدينة هونغ كونغ ذات الحكم الذاتي، حيث سجلت 57 إصابة على الأقل.

- سجلت عشر إصابات في ماكاو.



- آسيا والمحيط الهادئ -شرق آسيا

اليابان: 59 اصابة بينها امرأة ثمانينية توفيت، وما لا يقلّ عن 355 إصابة أخرى على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي تخضع للحجر الصحي قبالة سواحل يوكوهاما، تضاف إليها إصابة أحد المشرفين عن الحجر الصحي.

كوريا الجنوبية: 28 إصابة.

تايوان: 20 إصابة.

جنوب شرق آسيا

سنغافورة: 75 إصابة.

تايلاند: 34 إصابة.

ماليزيا: 22 إصابة.

فيتنام: 16 إصابة.

الفيليبين: ثلاثة مصابين توفي أحدهم في مانيلا هو صيني متحدر من ووهان كان أول وفاة خارج الصين.

كمبوديا: إصابة واحدة.

- جنوب آسيا

الهند: ثلاث إصابات.

نيبال: إصابة واحدة.

سريلانكا: إصابة واحدة.

استراليا 15 إصابة.

- الأميركيتان

الولايات المتحدة: 15 إصابة.

كندا: ثماني إصابات.

- أوروبا -الاتّحاد الأوروبي

ألمانيا: 16 إصابة (بينهم شخصان اعيدا من ووهان).

فرنسا: 12 إصابة والإعلان السبت عن وفاة هي الأولى خارج آسيا.

إيطاليا: 3 إصابات.

إسبانيا: إصابتان، وسمح للمصابين بالخروج من المستشفى الجمعة.

بلجيكا : إصابة واحدة.

فنلندا: إصابة واحدة.

السويد: إصابة واحدة.

المملكة المتحدةتسع إصابات.

روسيا إصابة شخصين وقد سمح لهما بالخروج من المستشفى.

- الشرق الأوسط وشمال افريقيا -

الإمارات العربية المتحدة : ثماني إصابات.

مصر: إصابة أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية في 14 فبراير، هي الأولى في إفريقيا.