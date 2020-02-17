اعتقال 12 من اليمين المتطرف في ألمانيا

المصدر: (برلين - رويترز)

أيدت محكمة ألمانية قراراً أصدره الادعاء الاتحادي باعتقال 12 رجلاً للاشتباه بضلوعهم في مؤامرة لليمين المتطرف للإطاحة بالنظام السياسي في البلاد عن طريق تنفيذ هجمات تستهدف ساسة وطالبي لجوء.

وتم إلقاء القبض عليهم ومن بينهم أربعة يشتبه بأنهم شكلوا منظمة إرهابية يمينية في سبتمبر الماضي ويشتبه بأن الباقين قدموا للأربعة دعماً مالياً. وقال الادعاء إن المشتبه بهم كانوا يخططون لمهاجمة ساسة وطالبي لجوء وإن المحكمة الاتحادية أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.

وذكرت صحيفة «فيلت أم زونتاج» أن المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاماً أطلقوا على جماعتهم اسم «دير هارت كيرن» أو النواة الصلبة، مشيرة إلى أنهم ألقي القبض عليهم في 6 ولايات مختلفة.