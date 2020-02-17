مقتل 30 شخصاً بهجوم لعصابات في نيجيريا

المصدر: (كانو - أ.ف.ب)

قتل مسلحون 30 شخصاً في هجوم على قريتين في شمال غرب نيجيريا، حيث تعمد عصابات إجرامية على سرقة مواشي وخطف سكان، بهدف الحصول على فدية، وفق ما أعلنت الشرطة. وهاجم عشرات من قطاع الطرق على متن دراجات نارية، قريتي تسوا ودانكار في ولاية كاتسينا، حيث أطلقوا النار على السكان وأحرقوا منازلهم.

وأعلن غامبو إيساه، الناطق باسم الشرطة في كاتسينا، أن قطاع الطرق قتلوا 21 شخصاً في تسوا وتسعة في دانكار القريبة، مضيفاً أن غالبية القتلى مسنون وأطفال لا يملكون القدرة على الفرار. وقال إن الشرطة والجيش انتشرا في المنطقة بعد الهجوم وتم توقيف مشتبه به.

وأحرق المهاجمون بيوتاً وماشية ومحاصيل قبل أن يفرّوا، كما أكد توكور موعازو، الزعيم التقليدي لمقاطعة باتساري حيث تقع القريتين. وأكد أيضاً مقتل 30 شخصاً في هذا الهجوم الذي قال إنه تم من دون سبب.