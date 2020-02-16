بالصور.. شفاء أصغر مصاب بفيروس كورونا.. طفل بعمر 67 يوماً

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

خرج رضيع يبلغ من العمر 67 يوما، أصيب بفيروس كورونا الجديد، مع ثلاثة مرضى آخرين ، من المستشفى أمس السبت فى مقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين.

وكانت الطفلة، التي تحمل اسم جيانغ ، قد زات مقاطعة هوبى مركز تفشي الوباء، مع والديها في 16 يناير لقضاء عطلة عيد الربيع، و تم تشخيص والداها بالفيروس الجديد بعد عودتهما إلى قويتشو في 25 يناير.

وظهرت على الطفلة أعراض سيلان الأنف والسعال وأثبت الأطباء إصابتها بفيروس كورونا الجديد " كوفيد 19 " في 2 فبراير. وكان عمر جيانغ حينها 55 يومًا فقط.

وبعد 13 يومًا من العلاج الدقيق على يد الأخصائيين والموظفين الطبيين ، اختفت أعراض الحمى وأظهر اختباران لفيروس كورونا نتائج سلبية.

وخرجت والدة جيانغ من المستشفى في نفس اليوم، وفقاص لموقع "غزينهوا نيت" المحلي.

وبحلول نهاية يوم الجمعة، سجلت مقاطعة قويتشو 143 حالة مؤكدة من الإصابة بعدوى فيروس كورونا ووفاة واحدة، حسب لجنة الصحة بالمقاطعة.