الدول والمناطق التي سجلت فيها إصابات بفيروس (كوفيد 19)

المصدر: أ ف ب

قائمة بالدول والمناطق التي سجّلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد 19) منذ ظهوره لأول مرّة في مدينة ووهان في وسط شرق الصين في ديسمبر 2019.

خارج الصين القاريّة، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو اللتان تتمتعان بحكم شبه ذاتي، أصيب بالفيروس التنفّسي المميت نحو 500 شخص في قرابة 30 بلداً.

* الصين

بلغ عدد المصابين بالفيروس في أنحاء البر الصيني قرابة 66 ألف شخصاً، توفي منهم ما لا يقلّ عن 1523 شخصاً.

معظم الوفيات سجلت في هوبي بؤرة الوباء، وهي مقاطعة واقعة في وسط البلاد وعاصمتها مدينة ووهان.

وهذا العدد أكبر من الوفيات، التي سجلت عند انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) وبلغ حوالى 349 في الصين القارية و299 في هونغ كونغ في 2002-2003.

- توفي شخص في هونغ كونغ، حيث سجلت 56 إصابة على الأقل.

- سجلت عشر إصابات في ماكاو.

* آسيا والمحيط الهادئ

1- شرق آسيا

- اليابان: 52 إصابة ووفاة امرأة في الثمانينات من العمر. وما لا يقلّ عن 285 إصابة أخرى على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي تخضع لحجر صحي قبالة سواحل يوكوهاما، بينهم أحد المشرفين عن الحجر الصحي.

كوريا الجنوبية: 28 إصابة.

تايوان: 18 إصابة.

2- جنوب شرق آسيا

سنغافورة: 72 إصابة.

تايلاند: 34 إصابة.

ماليزيا: 22 إصابة.

فيتنام: 16 إصابة، وعزل منطقة سون لوي التي يسكنها قرابة 10 آلاف شخص قرب هانوي الخميس، في أول تدابير من نوعها في البلاد.

الفلبين: ثلاثة مصابين توفي أحدهم في مانيلا هو صيني من ووهان.

كمبوديا: إصابة واحدة.

3- جنوب آسيا

الهند: ثلاث إصابات.

نيبال: إصابة واحدة.

سريلانكا: إصابة واحدة.

أستراليا 15 إصابة.

الأمريكتان

الولايات المتحدة: 15 إصابة وتوفي أميركي في ووهان.

كندا: سبع إصابات.

أوروبا

1-الاتّحاد الأوروبي

ألمانيا: 16 إصابة (بينهم شخصان اعيدا من ووهان).

فرنسا: 12 إصابة والإعلان السبت عن وفاة هي الأولى في أوروبا.

إيطاليا: 3 إصابات.

إسبانيا: إصابتان.

بلجيكا: إصابة واحدة.

فنلندا: إصابة واحدة.

السويد: إصابة واحدة.

2- المملكة المتحدة: تسع إصابات.

3- روسيا: تأكيد إصابة شخصين وقد خرجا من المستشفى.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الامارات العربية المتحدة: ثماني إصابات.

مصر: وزارة الصحة المصرية تؤكد في 14 فبراير أول إصابة في إفريقيا.