الإمارات تشارك في اجتماع «الناتو» حول أفغانستان

المصدر: بروكسل - وام

ترأس اللواء ركن طيار فلاح القحطاني، الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، وفد الدولة المشارك في اجتماع وزراء دفاع منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» والشركاء، حول مهمة الدعم الحازم في أفغانستان الذي عقد أول من أمس في مقر المنظمة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وسلط الاجتماع الضوء على عدد من القضايا المتصلة بالوضع الأمني الراهن في أفغانستان، مؤكداً أهمية مهمة الدعم الحازم في أفغانستان والتي تساهم في تدريب ودعم وتقديم المشورة للقوات والمؤسسات الأمنية الأفغانية. وأكد أعضاء حلف الناتو والشركاء في مهمة الدعم الحازم، التزامهم بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان.