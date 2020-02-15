المصدر: (بروكسل - وكالات)

يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم من الدول الأعضاء لنشر سفن بحرية تفرض حظر تسلح على ليبيا، وفقاً لوثيقة نشرتها أسوشيتد برس. ويشير الاقتراح السري المقدم من الخدمة الدبلوماسية للاتحاد، إلى أنه ينبغي إعادة تسمية مهمة الاتحاد لمكافحة تهريب المهاجرين الخاملة، والمعروفة باسم عملية صوفيا، باسم عملية الاتحاد الأوروبي للمراقبة النشطة.

ويحض الاقتراح، الذي تم تعميمه قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء على الاتفاق على ما إذا كان يجب أن يصبح جمع المعلومات حول الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة ودعمه المهمة الأساسية للمهمة البحرية.