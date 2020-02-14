قائمة الدول والمناطق التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد

المصدر: ا ف ب

قائمة بالدول والمناطق التي سجّلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد 19) منذ ظهوره لأول مرّة في مدينة ووهان في وسط شرق الصين في ديسمبر 2019.

خارج الصين القاريّة، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو اللتان تتمتعان بحكم شبه ذاتي، أصيب بالفيروس التنفّسي المميت نحو 500 شخص في قرابة 30 بلداً.

الصين

بلغ عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين القاريّة قرابة 64 ألف شخصاً، توفي منهم ما لا يقلّ عن 1380 شخصاً.

معظم الوفيات سجلت في هوبي بؤرة الوباء وهي مقاطعة واقعة في وسط البلاد وعاصمتها مدينة ووهان.

وهذا العدد أكبر من الوفيات التي سجلت عند انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) وبلغ حوالى 349 في الصين القارية و299 في هونغ كونغ في 2002-2003.

- توفي شخص في هونغ كونغ حيث سجلت 51 إصابة على الأقل.

- سجلت عشر إصابات في ماكاو.

اليابان: 33 اصابة ووفاة امرأة في الثمانينات من العمر. وما لا يقلّ عن 218 إصابة أخرى على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي تخضع لحجر صحي قبالة سواحل يوكوهاما.

تم تأكيد إصابة واحدة على متن "وستردام" الباخرة السياحية الضخمة وهي في طريقها الى اليابان.

كوريا الجنوبية: 28 إصابة.

تايوان: 18 إصابة.

جنوب شرق آسياسنغافورة: 58 إصابة.

تايلاند: 32 إصابة.

ماليزيا: 18 إصابة.

فيتنام: 15 إصابة، وعزل منطقة سون لوي التي يسكنها قرابة 10 آلاف شخص قرب هانوي الخميس، في أول تدابير من نوعها في البلاد.

الفلبين : ثلاثة مصابين توفي أحدهم في مانيلا هو صيني من ووهان.

كمبوديا: إصابة واحدة.

جنوب آسيا الهند: ثلاث إصابات.

نيبال: إصابة واحدة.

سريلانكا: إصابة واحدة.

استراليا 15 إصابة.

الولايات المتحدة: 15 إصابة وتوفي أميركي في ووهان.

كندا: سبع إصابات.

ألمانيا: 16 إصابة (بينهم شخصان اعيدا من ووهان).

فرنسا: 11 إصابة.

إيطاليا: 3 إصابات.

إسبانيا: إصابتان.

بلجيكا : إصابة واحدة.

فنلندا: إصابة واحدة.

السويد: إصابة واحدة.

بريطانياتسع إصابات.

روسيا: تأكيد إصابة شخصين وقد خرجا من المستشفى.

الإمارات العربية المتحدة: ثماني إصابات.