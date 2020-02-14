رقم قياسي.. الحرارة ترتفع إلى 20.75 درجة مئوية في (أنتارنتيكا)

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

سجلت القارة القطبية الجنوبية (أنتارنتيكا) في شهر فبراير الجاري رقما قياسيا في ارتفاع درجة الحرارة، حيث تخطت لأول مرة في التاريخ عتبة الـ 20 درجة، مسجلة 20.75 درجة، بحسب ما أدلى به الباحث البرازيلي كارلوس شايفر؛ المتخصص في دراسة التربة الصقيعية، يوم أمس، لوكالة الصحافة الفرنسية.

ومع ذلك، أكد العالم البرازيلي أن الرقم القياسي لدرجة الحرارة هذا "ليس معيارا للتغير المناخي، بل إنه مجرد إشارة فقط إلى حدوث شيء مختلف في هذه المنطقة".

يذكر أن القارة القطبية الجنوبية كانت قد تمتعت الجمعة الماضية بيوم دافىء، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 18.3 درجة مئوية، بحسب ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الأرجنتينية على تويتر.