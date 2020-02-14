الدفاعات الجويّة السورية "تتصدّى لأهداف معادية" فوق سماء دمشق

المصدر: أ ف ب

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنّ الدفاعات الجويّة السورية تصدّت مساء أمس الخميس "لأهداف معادية" فوق سماء العاصمة دمشق، في هجوم أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّه قصف إسرائيلي استهدف مواقع لقوات النظام وحلفائه.

وقالت سانا في نبأ عاجل "وسائط دفاعنا الجوي تتصدّى لأهداف معادية فوق سماء دمشق"، مؤكّدة ورود "أنباء عن إسقاط عدد من الأهداف المعادية".

وفي حين أفاد مراسل وكالة فرانس بس عن سماع دويّ انفجارات في أنحاء دمشق، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ الانفجارات ناجمة عن "قصف إسرائيلي استهدف مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق".