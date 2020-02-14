هدنة مؤقتة في أفغانستان

المصدر: (بروكسل - أ.ف.ب)

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس، أن بلاده توصلت خلال المفاوضات الجارية مع حركة طالبان إلى هدنة مؤقتة تمتد أسبوعاً في أفغانستان.

وجاء الإعلان خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني أعلن، أول أمس، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلمه بحدوث «تطورات هامة» في المفاوضات مع طالبان. وأكد بومبيو ذلك أمام صحافيين رافقوه على متن الطائرة التي أقلته إلى مؤتمر ميونخ للأمن.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: إنّ «الولايات المتحدة وطالبان ناقشتا مقترحاً لخفض العنف لمدة أسبوع». كما اعتبر أن حواراته مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي «بناءة».

وأضاف: «لقد قلنا دائماً إن أفضل حلّ في أفغانستان، إن لم يكن الوحيد، هو الحلّ السياسي. حققنا تقدماً على هذا المستوى، وسنقدم قريباً معلومات إضافية حول الموضوع، آمل ذلك».