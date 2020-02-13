سلوكيات تفقدك الإقامة في كندا

المصدر: دبي- عبدالرحمن دوار

الكثير من شباب العالم لاسيما من دول العالم الثالث أو العرب في الهجرة بحثاً عن حياة أفضل له ولأفراد أسرته فيما بعد. وتعد كندا إحدى الدول الأكثر تفكيراً لدى الشباب بالسفر والاستقرار فيها، حيث توفر هذه الدولة بعد استيفاء مجموعة من الشروط إقامة مؤقتة ودائمة، غير أن قوانين جديدة متعلقة بقيادة السيارات الجديدة يمكن أن تجردك منها، حيث يمكن أن تتسبب هذه القوانين في فقدان المقيمين الدائمين لإقامتهم في كندا، أو منع المقيمين المؤقتين من الإقامة أيضاً، إذا تم توجيه تهم إليهم بسبب القيادة المشتتة.

وتشمل الاتهامات تناول الكحول وتدخين الماريغوانا أثناء القيادة، حيث يمكن أن تؤدي إلى عقوبات قاسية وتؤثر بشكل مباشر على إقامات الوافدين.

وذكر موقع حكومة كندا على الإنترنت، «قد يفقد المقيمون وضعهم ويتعين عليهم مغادرة البلاد»، ما يعني أن تلقيهم المخالفات والتهم المتعلقة بالقيادة الضعيفة والمشتتة سيؤثر مباشرة على حالة المهاجرين وحتى على طالبي اللجوء والزوّار والمقيمين المؤقتين.

وبحسب الموقع، فإنه إذا تم اتهام أحد المقيمين الدائمين في كندا بضعف القيادة، سيكون مهدداً بفقدان إقامته وإجباره على مغادرة البلاد، ويمكن أيضاً إجبار المقيمين المؤقتين، الذين يمكن أن يشملوا الطلاب الدوليين أو العمال الأجانب أو الزائرين للعائلة، على مغادرة البلاد.

وفي حالة اتهام لاجئ بضعف في القيادة أثناء انتظار إحالة طلبه، يمكن لحكومة كندا رفض الموافقة على وضعه أو عقد جلسة استماع، وهذا يعني أن الأسرة ستحتاج أيضاً إلى مغادرة البلاد.

يشار إلى أن وزارة الهجرة الكندية ذكرت في تقريرها السنوي عن خطط لاستقبال أكثر من مليون مهاجر جديد بين عامي 2019 و2021. وسيتم استقبال نحو 370 ألف مهاجر العام المقبل فقط، لتكون السنة الأكثر استقبالاً لطلبات الهجرة.