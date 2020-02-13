تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية حول كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تتزايد بقوة خارج الصين سوى في سفينة سياحية موضوعة حاليا تحت الحجر الصحي في ميناء ياباني.

وأضاف قي إفادة صحفية في جنيف "بخلاف الحالات على سفينة دايموند برنسيس السياحية، لا نرى تزايدا قويا في عدد الحالات خارج الصين".

وتم الإبلاغ عن 44 حالة إصابة إضافية على متن دايموند برنسيس اليوم الخميس مما رفع العدد لإجمالي إلى 219 لكن السلطات قالت إن بعض المسنين سيسمح لهم أخيرا بمغادرتها غدا الجمعة.

وقال ريان وفقاً لوكالة رويترز إن المنظمة تتوقع وصول باقي الفريق الخاص التابع لها إلى الصين مطلع الأسبوع المقبل للتحقيق في بؤرة تفشي فيروس كورونا.